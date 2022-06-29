Шевченко, Стаховський та Світоліна братимуть участь у благодійному заході Швентек
Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові
«Спортсмени для України» хочуть передати обладнання
21:48
Куратор проекту «Спортсмени для України» Маркус Кехт розповів про плани по зруйнованому біатлонному центру в Чернігові.
«Ми хочемо допомогти зруйнованому в перші дні війни Чернігівському біатлонному центру. Ми передамо все необхідне спорядження, яке українські спортсмени в майбутньому зможуть там використовувати. Також до цього центру від нас відправиться мікроавтобус.
Побачимо, що нам вдасться передати, але нам би дуже хотілось дати молодому поколінню українських спортсменів надію. І дати її через можливість займатись спортом. До речі, є в нас ще одна цікава ідея.
Деталей поки розповідати не буду, проте скажу, що мова йде про співпрацю між біатлонним центром в Чернігові та Рупольдинзі».
Нагадаємо, Кехт також розповів, що завдяки Бубці вони отримують більше донатів.