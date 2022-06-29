Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові

Куратор проекту «Спортсмени для України» Маркус Кехт розповів про плани по зруйнованому біатлонному центру в Чернігові.

Побачимо, що нам вдасться передати, але нам би дуже хотілось дати молодому поколінню українських спортсменів надію. І дати її через можливість займатись спортом. До речі, є в нас ще одна цікава ідея.

Деталей поки розповідати не буду, проте скажу, що мова йде про співпрацю між біатлонним центром в Чернігові та Рупольдинзі».