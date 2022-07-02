Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України

Раніше вона вже перебувала під його опікою
Біатлон
11:55
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Дар'я Блашко / Фото - suspilne.media
Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко проведе підготовчий процес до сезону-2022/23 під керівництвом старшого тренера чоловічої команди Юрая Санітри. Про це повідомив наставник жіночої команди Олександр Кравченко

За словами Кравченко, Блашко не приєднається до жіночої команди на зборі в Обертілліасі (Австрія), який стартував 30 червня.

Блашко готувалася під керівництвом Санітри в сезоні-2020/21 – тоді Юрай очолював як чоловічу, так і жіночу команди. Після того, як біля керма жіночої збірної став Урош Велепець, Дар'я повернулася до роботи з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.

Нагадаємо, що до складу жіночої збірної А з біатлону, крім Блашко, увійшли Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Юлія Джима та Олена Білосюк.

Раніше були оприлюднені склади жіночої та чоловічої команд Б на сезон-2022/23.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дарина Блашко Юрай Санітра Олександр Кравченко Урош Велепец Збірна України з біатлону

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Біатлон
17 червня 16:16
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
Біатлон
08 червня 08:55
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Біатлон
07 червня 14:54

Новини: Біатлон

Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
11:55
Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові
Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові
29 червня 21:48
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
17 червня 16:16
Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф
Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф
15 червня 22:48
Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України
Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України
10 червня 19:01
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
08 червня 08:55
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
07 червня 20:28
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
07 червня 14:54
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
31 травня 16:58
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини