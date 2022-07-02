Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Раніше вона вже перебувала під його опікою
11:55
Дар'я Блашко / Фото - suspilne.mediaБіатлоністка збірної України Дар'я Блашко проведе підготовчий процес до сезону-2022/23 під керівництвом старшого тренера чоловічої команди Юрая Санітри. Про це повідомив наставник жіночої команди Олександр Кравченко.
За словами Кравченко, Блашко не приєднається до жіночої команди на зборі в Обертілліасі (Австрія), який стартував 30 червня.
Блашко готувалася під керівництвом Санітри в сезоні-2020/21 – тоді Юрай очолював як чоловічу, так і жіночу команди. Після того, як біля керма жіночої збірної став Урош Велепець, Дар'я повернулася до роботи з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.
Нагадаємо, що до складу жіночої збірної А з біатлону, крім Блашко, увійшли Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Юлія Джима та Олена Білосюк.
Раніше були оприлюднені склади жіночої та чоловічої команд Б на сезон-2022/23.