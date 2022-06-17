Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Біатлоністи вже завершили перший етап підготовки в Тернополі
16:16
Валентина Семеренко / Фото - FacebookЗбірна України з біатлону оприлюднила склад жіночої та чоловічої команди Б на сезон-2022/23.
До складу жіночої збірної потрапили 12 біатлоністок: Валентина Семеренко, Юлія Журавок, Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Анастасія Рассказова, Христина Дмитренко, Любов Кіпьяченкова, Юлія Міська, Олександра Меркушина, Олена Міська, Лілія Стебліна і Вероніка Шевчик.
У заявку чоловічої команди увійшли 11 спортсменів: Артем Тищенко, Віталій Труш, Руслан Ткаленко, Андрій Доценко, Андрій Орлик, Сергій Телень, Степан Кінаш, Віталій Мандзін, Роман Боровик, Дмитро Грущак і Владислав Чихар.
Команда Б збірної України з біатлону вже закінчила перший етап підготовки до нового сезону в Тернополі, після чого з 19 червня почне другий тренувальний збір.
Нагадаємо, жіноча команда А вже провела перший тренувальний збір в цьому міжсезоння.