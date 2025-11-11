Олег Гончар

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Уле Ейнар Бйорндален висловився щодо покарання французької біатлоністки Жулії Сімон, яку визнали винною в крадіжках і шахрайстві з банківськими картками. Про це повідомляє Ski-nordique.net.

«Спочатку я не міг зрозуміти цю справу. Тепер, коли її визнали винною за кількома пунктами звинувачення, справа стала ще більш незрозумілою. Дуже дивно, що покарання таке м’яке. Сподіваюся, що тепер вона отримає необхідну допомогу». Уле Ейнар Бйорндален

Суд в Альбервілі засудив 29-річну Сімон до тримісячного умовного терміну та штрафу в 15 тис. євро. Французька біатлоністка визнала провину в п’яти епізодах: шахрайство з картками колег (включно з Жустін Брезас-Бушет) та крадіжки готівки на суму до 2400 євро в 2021–2022 рр.

Федерація лижних видів спорту Франції (FFS) дискваліфікувала Сімон на шість місяців, п’ять з яких умовно. Якщо не буде порушень, вона пропустить лише перший етап Кубка світу в Естерсунді (29 листопада — 7 грудня 2025) і зможе виступити на Олімпіаді-2026 у Мілані-Кортіна. IBU також розглядає справу, що може призвести до додаткових санкцій.

Сімон — переможниця Великого кришталевого глобусу-2023, 10-разова чемпіонка світу, бронзова призерка ОІ-2022.

