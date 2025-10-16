Володимир Кириченко

Шестиразовий олімпійський чемпіон та 13-разовий чемпіон світу французький біатлоніст Мартен Фуркад висловив жаль через усунення росіян від міжнародних стартів. Він зазначив, що спортсмени постраждали через політику.

Цитує Фуркада L'Équipe.

Що ви думаєте про російських спортсменів [про їхнє усунення від міжнародних стартів]?

«Тема вкрай складна. Страждають спортсмени, які не причетні до політики. Мені боляче це бачити. На їхньому місці я, мабуть, не витримав би».

Фуркад – шестиразовий олімпійський чемпіон. Француз додав у свою скарбничку золото мас-старту Олімпіади-2010 завдяки ухвалі суду анулювати результат російського біатлоніста Євгена Устюгова на підставі аномальних показників біологічного паспорта.

Раніше титулований український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував рішення МОК про допуск російських спортсменів на зимову Олімпіаду-2026 під нейтральним флагом.