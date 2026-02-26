Олег Гончар

Чемпіонат України з біатлону 2026 року пройде з 25 по 31 березня в Буковелі. Про це повідомив директор Державного центру олімпійської підготовки з біатлону В’ячеслав Деркач в коментарі "Чемпіону".

За його словами, перед основною частиною турніру планують провести гонки, які не відбулися у грудні через відсутність снігу та теплу погоду. Таким чином організатори мають намір закрити програму зимового чемпіонату, що була перенесена раніше.

Детальний календар стартів і розклад дисциплін оприлюднять пізніше. Традиційно в сезоні проводять два чемпіонати України: один — перед міжнародною різдвяною паузою, другий — після завершення Кубка світу та інших міжнародних змагань наприкінці березня.