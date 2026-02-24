Італійський біатлоніст Джакомель переніс операцію на серці
близько 1 години тому
Італійський біатлоніст Томмазо Джакомель, призер чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, переніс хірургічне втручання на серці — абляцію.
Спортсмен був змушений зійти з масстарту на Олімпійських іграх-2026 в Італії через біль у боці. Після цього він пройшов низку медичних обстежень, які спершу не виявили серйозних відхилень.
Йому провели комп’ютерну томографію, МРТ та максимальний стрес-тест, результати яких були в межах норми. Однак електрофізіологічне дослідження виявило аномалію електричної провідності у передсердях, що й стало підставою для рекомендації провести абляцію. Операція вже успішно виконана.
За два тижні він пройде подальші планові обстеження, результати яких після підтвердження дозволять йому відновити звичайні тренування.
