Олег Гончар

На етапі Кубка світу з біатлону в Гохфільцені пройшла жіноча естафета, за підсумками якої жіноча збірна України посіла 10-те місце.

Україна розпочала добре почала гонку й Олександра Меркушина з одним додатковим патроном вивела команду в топ-3 після стрільби на стійці. Христина Дмитренко намагалася триматися в топ-5, але втратила позиції на трасі.

Проблеми у команди почалися на етапі Дарини Чалик, яка впала на 12-те місце. Потім Анастасія Меркушина випередила Естонію та Бельгію, фінішувавши 10-ю.

Перемогла Швеція, випередивши Норвегію та Німеччину.

Кубок світу з біатлону. Гохфільцен. Естафета, жінки

1. Швеція (0+7) 1:06:52.4

2. Норвегія (0+9) +40.3

3. Німеччина (0+8) +51.3

4. Фінляндія (0+8) +1:01.8

5. Словаччина (0+8) +1:18.4

...

10. Україна (0+12) +3:44.2

