Дали надію, але швидко забрали — Україна 10-та в жіночій естафеті
Швеція виграла гонку з перевагою в 40 секунд
близько 3 годин тому
На етапі Кубка світу з біатлону в Гохфільцені пройшла жіноча естафета, за підсумками якої жіноча збірна України посіла 10-те місце.
Україна розпочала добре почала гонку й Олександра Меркушина з одним додатковим патроном вивела команду в топ-3 після стрільби на стійці. Христина Дмитренко намагалася триматися в топ-5, але втратила позиції на трасі.
Проблеми у команди почалися на етапі Дарини Чалик, яка впала на 12-те місце. Потім Анастасія Меркушина випередила Естонію та Бельгію, фінішувавши 10-ю.
Перемогла Швеція, випередивши Норвегію та Німеччину.
Кубок світу з біатлону. Гохфільцен. Естафета, жінки
1. Швеція (0+7) 1:06:52.4
2. Норвегія (0+9) +40.3
3. Німеччина (0+8) +51.3
4. Фінляндія (0+8) +1:01.8
5. Словаччина (0+8) +1:18.4
...
10. Україна (0+12) +3:44.2
Результати чоловічого персьюту в Гохфільцені.
Поділитись