Мандзин фінішував у топ-30 персьюту Кубка світу у Гохфільцені
Віталій найкраще серед українців відпрацював на стрільбищі
близько 2 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
В австрійському Гохфільцені відбулася гонка переслідування у рамках етапа Кубка світу-2025/26 з біатлону.
Найкращим серед українців став Віталій Мандзин. Біатлоніст на стрільбищі зазнав двох промахів та програв трохи більше 3 хвилин переможцю гонки Еріку Перро.
Кубок світу. Гохфільцен, Австрія. Чоловіки. Гонка переслідування
1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 30:06.2
2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +10.2
3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0+0+0) +29.0
...
26. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+1) +3:12.9
46. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:29.7
51. Богдан Борковський (Україна, 1+1+1+2) +5:17.8
56. Богдан Цимбал (Україна, 0+2+2+1) +6:07.3