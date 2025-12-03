Олег Гончар

Антон Дудченко фінішував 81-м в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Естерсунді — це його найгірший результат з сезону-2020/21.

Дудченко відверто прокоментував провал в індивідуальній гонці: Він заявив, що виконав увесь план підготовки, але на трасі «нічого не міг зробити». Результат його не влаштовує і називає «жахливим».

Біатлоніст вважає головною проблемою фізичний стан: зі швидкістю лиж проблем не відчував, на спусках тримався групи, але на підйомах «не їхав».

«Треба говорити зі старшою тренеркою, шукати вихід. Часу мало, вже спринт попереду». Антон Дудченко

Поки невідомо, чи вийде він у спринті. Тренерський штаб ще не оголосив склад.