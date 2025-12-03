Борковський — найкращий серед українців у Естерсунді: результат індивідуальної гонки
Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн
близько 2 годин тому
Українські біатлоністи не змогли набрати залікових балів у чоловічій індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Нашу команду представляли п’ятеро біатлоністів: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал і Богдан Борковський.
Жодному з українців не вдалося завершити гонку в топ-40. Найвище місце показав Борковський — із трьома штрафними хвилинами він фінішував 44-м.
Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн, для якого це стала перша звитяга на етапах Кубка світу. Другий час у норвежця Мартіна Улдаля, а третім став швед Себастьян Самуельссон.
Капітан збірної Дмитро Підручний пропустив старт через хворобу, тож саме Борковський замінив його у складі.
Поділитись