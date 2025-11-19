Старший тренер жіночої команди України Микола Зоц повідомив Суспільне Спорт, що лідерка збірної Юлія Джима не виступить на першому етапі Кубка світу-2025/26, який відбудеться у шеведському Естерсунді з 29 листопада по 7 грудня:

Ще у жовтні впала, була травма, вибила плець на руці. Відновлення трохи затягнулося – ухвалили рішення, що вона приєднається в Гохфільцені. Не мала часу аби увійти в хороші кондиції.

Думали, чи не перелом. Але травма пальця була, і вона лише нещодавно почала стріляти. Не вистачило просто часу, аби набрати кондиції до Естерсунда.