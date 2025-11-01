Чемпіон світу Дмитро Підручний в інтерв’ю Суспільне Спорт назвав цілі на олімпійський сезон-2025/26:

Не треба навіть говорити, щоб розуміти, що це (Олімпіада-2026) – головні змагання чотириріччя, і до них треба максимально якісно підготуватися. До них всі готуються, не тільки ми, тому цілі на сезон зрозумілі, озвучені ще весною. (Попередній) сезон ще до кінця не закінчився, а ми вже з Юраєм мали план на цей рік і цілі на сезон, в яких стартах плануємо брати участь, які пропускатимемо. Це все було на, скажімо так, 90% готово ще до кінця минулого сезону, з урахуванням помилок і нюансів, які тоді були. Зараз ми стараємося реалізовувати (цей план), по ходу вносимо якісь корективи. До старту Олімпіади все вже зрозуміло: і цілі, і старти, в яких ми хочемо брати участь.

Які саме етапи пропускатимемо? Поки це озвучувати не будемо, але вже це маємо узгодженим. Проте теж треба враховувати, що по ходу сезону це може змінюватися залежно від результатів, які я буду показувати на Кубку світу. Скажімо так: план є, вже між нами він затверджений і стараємося по ньому йти.