Етап Кубка світу у Гохфільцені. Чоловічий спринт. Відеотрансляція
близько 3 годин тому
Сьогодні, 12 грудня, відбудеться чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія).
Початок – о 12.25. Пряма трансляція доступна на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».
Від України на гонку заявлено чотири біатлоністи, збірна могла заявити пʼять.
Антон Дудченко та Артем Тищенко ще не до кінця відновилися від хвороби, хоч вже й приступили до тренувань.
Кубок світу з біатлону. Другий етап. Гохфільцен, Австрія. Спринт. Чоловіки
Заявка збірної України:
15. Дмитро Підручний;
22. Віталій Мандзин;
43. Богдан Цимбал;
82. Богдан Борковський.
Раніше став відомий склад збірної України на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.