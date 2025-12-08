Відомий склад збірної України на другий етап Кубка світу в Гохфільцені
У жіночій заявці Лілія Стеблина замінила Валерію Дмитренко
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерські штаби національних збірних України з біатлону визначилася зі складами на другий етап Кубка світу сезону 2025/26, який пройде в австрійському Гохфільцені з 12 до 14 грудня. Повідомляє Сусільне Спорт.
Жіноча команда:
Христина Дмитренко, Лілія Стеблина, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик.
Чоловіча команда:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.
У жіночій заявці Лілія Стеблина замінила Валерію Дмитренко.
