Тренер чоловічої збірної Франції з біатлону Сімон Фуркад поділився інноваціями в підготовці спортсменів до Олімпійських ігор-2026, повідомляє Nordic Magazine.

На зборах у Бессані команда моделювала складні підходи до стрільбища, змінюючи інтенсивність тренувань, щоб адаптуватися до умов Антхольца — висотного стадіону з сильним вітром.

«На зборах я завжди наголошую, що ми чітко розуміємо нашу мету й знаємо, до чого саме готуємося. У Бессані ми дещо змінили роботу на стрільбищі та інтенсивність тренувань, аби відтворити складніші умови й підготуватися до лютого. В Антхольці на великій висоті підхід буде справді вимогливим: не можна надто знижувати темп, щоб не втрачати час, але й не можна викладатися повністю, аби не зіпсувати стрільбу». Сімон Фуркад

Збір у Антхольці (Італія), де пройдуть олімпійські біатлонні змагання, дозволяє адаптуватися до 30 мішеней, висоти та вітру. Фуркад, брат легендарного Мартіна Фуркада, очолює команду з 2023 року.

Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортін-дампеццо з 6 по 22 лютого.

Нагадаємо, російських біатлоністів не допустили до Олімпіади-2026.