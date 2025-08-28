Російських біатлоністів не допустили до Олімпіади-2026
Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підтвердив, що спортсмени з росії та білорусі не зможуть взяти участь у відборі на зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
У пресслужбі IBU пояснили, що в регламентах організації не передбачено участі так званих «нейтральних спортсменів».
Біатлоністи з росії та білорусі перебувають під відстороненням від міжнародних стартів ще з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зимова Олімпіада-2026 пройде в Італії з 6 по 22 лютого.
