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Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам

Українець відправив французів на х*й за те, що вони виступили проти відсторонення росіян
Біатлон
15:56
Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам

Віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля розповів ПРОФУТБОЛ Digital, що брати Сімон і Мартен Фуркади відмовилися допомагати українським біатлоністам через те, що Дмитро Підручний послав їх на х*й після того, як вони виступили проти відсторонення росіян і білорусів від змагань:

«Історія Підручного з Фуркадом знайшла продовження. Я веду розмову з колишнім французьким біатлоністом, щоб відправити на навчально-тренувальний збір до Франції 30 представників команди «Б» і 18 молодих спортсменів з Чернігова. На це коштів немає ні в країни, ні на місцях. Тому я дуже сподіваюсь, що це вийде. Позавчора я про це спілкувався.

Сімон і Мартен Фуркади спочатку планували допомогти в вирішенні питань, залучити спонсорів, федерацію. Потім Мартен дуже образився на Підручного за таке висловлювання у свою адресу. Ми спілкуємося з ним через знайомого, він каже: «Я не розумію».

У цій історії правий Підручний. Можливо, не так різко (потрібно) було, але я підтримую Дмитра. Неправий Мартен.

Пам’ятаю, коли Логінова, російського спортсмена, впіймали на допінгу, він відбув там два роки дискваліфікації, повернувся, зайняв призове місце – і Мартен не подав йому руку на нагородженні. Сказав, що всіх спортсменів треба відсторонити взагалі на декілька років.

Зараз у мене також є таке питання, я не розумію ситуації. Якщо вони вбивають… Це навіть не допінг, не змагання. Якщо російські солдати вбивають, ґвалтують наших жінок і дітей, зайшли забрати територію – як можна до цього спокійно ставитися?

На мій погляд, взагалі потрібно всіх спортсменів з усіх видів спорту з росії і білорусі дискваліфікувати років на 10. Мінімум».

Також Дериземля розповів про стан біатлонної бази в Чернігові. Сказав, що її ніяк відновити.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Дмитро підручний Симон Фуркад Мартен Фуркад

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