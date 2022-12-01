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Головний тренер збірної України після провалу на естафеті допускає виклик Валентини Семеренко
У багатьох українських біатлоністок проблеми зі здоров’ям
01 грудня 23:04
Фото: biathlon.com.ua
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко заявив, що на наступний етап Кубка світу команда може поїхати в іншому складі:
Про ситуацію з Юлією Джимою
Психологічно їй, звісно, важкувато. Учора в неї була температура. Форма перебігу хвороби не така складна, але вона є. Тест ми поки більше не здавали. Контіолагті вона вже точно пропустить – сподіватимемося на Гохфільцен.
Про плани щодо складу на наступний етап
Треба буде зрозуміти, чи буде готова Настя Меркушина. Вона в Ідре, сподіваюся, стартуватиме – подивимося на її стан і на те, як Юля почуватиметься. І не знаю щодо Іри... Можливо, замінимо на Валю Семеренко. Можливо. Це ще не точно.
Нагадаємо, що в естафеті у Контіолагті українки повторили найгірший результат в історії – п’ятнадцяте місце.