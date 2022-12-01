Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Головний тренер збірної України після провалу на естафеті допускає виклик Валентини Семеренко

У багатьох українських біатлоністок проблеми зі здоров’ям
Біатлон Кубок світу з біатлону
01 грудня 23:04
Головний тренер збірної України після провалу на естафеті допускає виклик Валентини Семеренко
Фото: biathlon.com.ua

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко заявив, що на наступний етап Кубка світу команда може поїхати в іншому складі:

Про ситуацію з Юлією Джимою

Психологічно їй, звісно, важкувато. Учора в неї була температура. Форма перебігу хвороби не така складна, але вона є. Тест ми поки більше не здавали. Контіолагті вона вже точно пропустить – сподіватимемося на Гохфільцен.

Про плани щодо складу на наступний етап

Треба буде зрозуміти, чи буде готова Настя Меркушина. Вона в Ідре, сподіваюся, стартуватиме – подивимося на її стан і на те, як Юля почуватиметься. І не знаю щодо Іри... Можливо, замінимо на Валю Семеренко. Можливо. Це ще не точно.

Нагадаємо, що в естафеті у Контіолагті українки повторили найгірший результат в історії – п’ятнадцяте місце.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Збірна України з біатлону Олександр Кравченко Валя Семеренко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
Біатлон Кубок світу з біатлону
14:31
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Біатлон Кубок світу з біатлону
13:21
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Біатлон Кубок світу з біатлону
09:41
Президент ФБУ: « Будемо працювати над тим, щоб у нас підростало гідне молоде покоління »
Президент ФБУ: « Будемо працювати над тим, щоб у нас підростало гідне молоде покоління »
Біатлон
02 грудня 18:14
Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України
Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України
Біатлон Кубок світу з біатлону
02 грудня 17:05
Головний тренер збірної України висловився щодо повторення найгіршого результату в історії в естафетах
Головний тренер збірної України висловився щодо повторення найгіршого результату в історії в естафетах
Біатлон Кубок світу з біатлону
01 грудня 21:18

Новини: Біатлон

Тренер збірної України: «Ще не в тій формі, в якій хотілося б»
Тренер збірної України: «Ще не в тій формі, в якій хотілося б»
Кубок світу з біатлону
22:42
Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»
Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»
Кубок світу з біатлону
20:34
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Кубок світу з біатлону
16:35
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
Кубок світу з біатлону
14:31
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Кубок світу з біатлону
13:21
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Кубок світу з біатлону
09:41
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
02 грудня 21:50
Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»
Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»
02 грудня 20:29
Україна оголосила склад на спринтерські гонки в Контіолахті
Україна оголосила склад на спринтерські гонки в Контіолахті
02 грудня 19:50
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Всі новини