Городна після спринту в Естерсунді: «Після хвороби дуже важко дихати»
Олена Городна фінішувала за одну позицію від персьюту.
близько 1 години тому
Олена Городна. Фото: biathlon.com.ua
Українська біатлоністка Олена Городна фінішувала 61-ю в спринті на етапі Кубка світу в Естерсунді, але стала першою українкою сезону з чистою стрільбою.
Після гонки Олена розповіла Суспільному, що почувається краще після хвороби, але та сильно вплинула на неї.
«На одне коло вистачило, а далі дуже важко дихати. Це чисто фізичний стан».
Городна пропустила дві гонки через захворювання, тому рада поверненню.
«Якби не хвороба — було б краще, але дуже класно знову бути в атмосфері Кубка світу».
Також вона зізналася, що працювала над стрільбою, особливо, за її ритмом.
Результати жіночого спринту в Естерсунді.