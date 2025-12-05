Олег Гончар

Українська біатлоністка Олена Городна фінішувала 61-ю в спринті на етапі Кубка світу в Естерсунді, але стала першою українкою сезону з чистою стрільбою.

Після гонки Олена розповіла Суспільному, що почувається краще після хвороби, але та сильно вплинула на неї.

«На одне коло вистачило, а далі дуже важко дихати. Це чисто фізичний стан». Олена Городна



Городна пропустила дві гонки через захворювання, тому рада поверненню.

«Якби не хвороба — було б краще, але дуже класно знову бути в атмосфері Кубка світу». Олена Городна

Також вона зізналася, що працювала над стрільбою, особливо, за її ритмом.

Результати жіночого спринту в Естерсунді.