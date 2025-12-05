Олег Гончар

На етапі Кубка світу в Естерсунді пройшов жіночий спринт, де найкращий результат серед українок показала Дарина Чалик — 46-те місце Чалик стала єдиною українкою, яка потрапила до топ-60 і стартуватиме в персьюті.

Олена Городна з чистою стрільбою фінішувала 61-ю і їй не вистачило однієї позиції.

Зазначимо, що третя особиста гонка поспіль у України завершилась без очок.

Перемогла фінка Суві Мінккінен (0+0) — перше золото в кар’єрі. Другою — Анна Магнуссон (Швеція), третьою — Осеан Мішлон (Франція).

Спринт. Жінки. Естерсунд

1. Суві Мінккінен (0+0) 20:11,9

2. Анна Магнуссон (0+0) +16,6

3. Осеан Мішлон (0+0) +20,8

...

46. Дарина Чалик (0+1) +1:50,4

61. Олена Городна (0+0) +2:13,2

66. Анастасія Меркушина (0+1) +2:18,7

76. Христина Дмитренко (1+1) +2:42,5

88. Олександра Меркушина (3+0) +3:15,9

Нагадаємо, раніше став відомий склад чоловічої збірної України на спринт в Естерсунді.