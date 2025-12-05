Україна провалила спринтерську гонку і матиме лише одну біатлоністку в персьюті Естерсунда
Чалик показала найкращий результат в гонці
близько 2 годин тому
На етапі Кубка світу в Естерсунді пройшов жіночий спринт, де найкращий результат серед українок показала Дарина Чалик — 46-те місце Чалик стала єдиною українкою, яка потрапила до топ-60 і стартуватиме в персьюті.
Олена Городна з чистою стрільбою фінішувала 61-ю і їй не вистачило однієї позиції.
Зазначимо, що третя особиста гонка поспіль у України завершилась без очок.
Перемогла фінка Суві Мінккінен (0+0) — перше золото в кар’єрі. Другою — Анна Магнуссон (Швеція), третьою — Осеан Мішлон (Франція).
Спринт. Жінки. Естерсунд
1. Суві Мінккінен (0+0) 20:11,9
2. Анна Магнуссон (0+0) +16,6
3. Осеан Мішлон (0+0) +20,8
...
46. Дарина Чалик (0+1) +1:50,4
61. Олена Городна (0+0) +2:13,2
66. Анастасія Меркушина (0+1) +2:18,7
76. Христина Дмитренко (1+1) +2:42,5
88. Олександра Меркушина (3+0) +3:15,9
Нагадаємо, раніше став відомий склад чоловічої збірної України на спринт в Естерсунді.
