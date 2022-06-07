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THE FOOTBALL REVIEW

IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму

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Біатлон
20:28
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму

Міжнародний біатлонний союз (IBU) звернувся в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з пропозицією включити одиночну змішану естафету в програму зимових Олімпійських ігор-2026 в Мілані, повідомляє Inside the Games.

«IBU подав заявку на розгляд одиночної змішаної естафети по біатлону для включення в олімпійську програму.

Формат виявився дуже успішним на етапах Кубках світу і чемпіонатах світу з великим глядацьким інтересом, і він дає невеликим біатлонним країнам можливість виступити в змішаних командних змаганнях, оскільки в них беруть участь тільки по одній жінці і чоловікові на команду.

IBU дуже задоволений поточними 11 медалями в біатлоні на зимових Олімпійських іграх, але подав цей запит, оскільки ми вважаємо, що одиночна змішана естафета принесе велику користь Іграм».

Відзначимо, що одиночна змішана естафета в 2019-му році вперше потрапила в програму чемпіонатів світу.

Нагадаємо, раніше збірна України з біатлону початку тренувальний збір.


Карен Агабекян
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