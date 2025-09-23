Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон 2022 року, триразовий чемпіон світу в естафетах норвезький біатлоніст Ветле Шоста Крістіансен прокоментував те, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) все ж таки не планує допускати російських спортсменів до Олімпіади-2026 у Мілані, незважаючи на рекомендації.

Цитує Крістіансена Nordic Magazine.

«Звичайно, це знижує рівень змагань. Але, якщо зважати на контекст, це нормально, що вони не беруть участі. Я сподіваюся, вони зрозуміють, що їм потрібно зробити, щоб дозволили їм повернутися».

IBU, пояснюючи своє рішення, посилається на факт, що регламент його змагань не передбачає правила участі нейтральних спортсменів.

Нагадаємо, IBU вирішив не допускати росіян до Олімпіади-2026 після рекомендацій МОК.