Володимир Кириченко

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не планує допускати російських спортсменів до Олімпіади в Мілані після рекомендацій МОК, оскільки регламент IBU не передбачає участі в турнірах нейтральних спортсменів. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

Після нещодавнього засідання МОК його голова Кірсті Ковентрі заявила, що підхід до участі росіян в Олімпіаді, яка пройде в Італії в лютому 2026 року, залишиться тим самим.

Чи розгляне IBU питання щодо допуску російських спортсменів на Олімпіаду-2026 після рекомендацій МОК за підсумками засідання виконкому організації?

«IBU взяв до відома заяву МОК щодо участі нейтральних атлетів (AIN) у зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Це рішення стосується спортсменів, які пройшли кваліфікаційну процедуру міжнародної федерації для участі в Олімпіаді. Заява МОК не змінює кваліфікаційний статус чи правила проведення змагань з біатлону. Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) є і залишається відповідальною за проведення олімпійських кваліфікаційних змагань з біатлону відповідно до своїх правил.

Регламент змагань IBU не передбачає правила участі нейтральних спортсменів. Це означає, що тільки спортсмени, які представляють федерацію-члена IBU, мають право брати участь у змаганнях IBU. Союз біатлоністів росії та білоруську федерацію біатлону усунуто від участі у діяльності IBU відповідно до рішення конгресу IBU у вересні 2022 року».

Російських біатлоністів відсторонено від міжнародних стартів з 2022 року.

Раніше IBU збільшив призовий фонд Кубка світу з біатлону.