25 січня у чеському Нове Место відбувся чоловічий масстарт у межах шостого етапу Кубок світу з біатлону. Єдиним представником України в гонці став Віталій Мандзин, який уперше в нинішньому сезоні зумів відібратися до масстарту.
Перемогу в гонці здобув француз Ерік Перро, який безпомилково відпрацював на всіх чотирьох вогневих рубежах. Друге місце посів американець Кемпбелл Райт, який із одним промахом на останній стрільбі програв переможцю 9 секунд. Трійку призерів замкнув норвежець Сверре Дален Аспенес, також відпрацювавши стрільбу без помилок.
Мандзин стартував у щільному пелотоні та зберігав стабільний темп по дистанції. Українець допустив два промахи — по одному на першому та третьому рубежах, що позначилося на підсумковому результаті. У фінішному протоколі він посів 23-тє місце з відставанням 2 хвилини 26,8 секунди.
Кубок світу з біатлону. Масстарт. Чоловіки
1. Ерік Перро (Франція) — 35:59.6 (0+0+0+0)
2. Кемпбелл Райт (США) — 9.0 (0+0+0+1)
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегія) — 16.2 (0+0+0+0)
4. Фаб’єн Клод (Франція) — 23.8 (0+1+1+0)
5. Лукас Хофер (Італія) — 38.1 (0+0+1+0)
6. Емільєн Клод (Франція) — 41.0 (0+0+1+0)
...
23. Віталій Мандзин (Україна) — 2:26.8 (1+0+1+0)
Нагадаємо, раніше збірна України стала п’ятою в одиночній змішаній естафеті Кубка світу в Нове-Мєсто.
