Олег Гончар

25 січня у чеському Нове Место відбувся чоловічий масстарт у межах шостого етапу Кубок світу з біатлону. Єдиним представником України в гонці став Віталій Мандзин, який уперше в нинішньому сезоні зумів відібратися до масстарту.

Перемогу в гонці здобув француз Ерік Перро, який безпомилково відпрацював на всіх чотирьох вогневих рубежах. Друге місце посів американець Кемпбелл Райт, який із одним промахом на останній стрільбі програв переможцю 9 секунд. Трійку призерів замкнув норвежець Сверре Дален Аспенес, також відпрацювавши стрільбу без помилок.

Мандзин стартував у щільному пелотоні та зберігав стабільний темп по дистанції. Українець допустив два промахи — по одному на першому та третьому рубежах, що позначилося на підсумковому результаті. У фінішному протоколі він посів 23-тє місце з відставанням 2 хвилини 26,8 секунди.

Кубок світу з біатлону. Масстарт. Чоловіки

1. Ерік Перро (Франція) — 35:59.6 (0+0+0+0)

2. Кемпбелл Райт (США) — 9.0 (0+0+0+1)

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегія) — 16.2 (0+0+0+0)

4. Фаб’єн Клод (Франція) — 23.8 (0+1+1+0)

5. Лукас Хофер (Італія) — 38.1 (0+0+1+0)

6. Емільєн Клод (Франція) — 41.0 (0+0+1+0)

...

23. Віталій Мандзин (Україна) — 2:26.8 (1+0+1+0)

Нагадаємо, раніше збірна України стала п’ятою в одиночній змішаній естафеті Кубка світу в Нове-Мєсто.