Збірна України з біатлону посіла п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу сезону 2025/26 в чеському Нове-Мєсто.

Україну в гонці представляли Олена Городна та Віталій Мандзин. Український дует провів естафету без штрафних кіл, використавши загалом 12 додаткових патронів на вогневих рубежах.

Фінішувавши шостими, синьо-жовті піднялися на одну позицію в підсумковому протоколі після дискваліфікації збірної Німеччини, яка перетнула фінішну лінію першою. Причиною стало порушення правил поводження зі зброєю Марлен Фіхтнер під час перебування на вогневому рубежі.

У підсумку перемогу здобула збірна Фінляндії, яка до цього фінішувала другою. Срібні медалі виборола Франція, а бронзу здобула Норвегія.

Кубок світу з біатлону (Нове-Мєсто). Одиночна змішана естафета

1. Фінляндія (0+8) 34.59.8 хвилини

2. Франція (0+6) +11.3

3. Норвегія (0+8) +16.7

4. Швейцарія (0+10) +35.7

5. Україна (0+12) +35.9

6. Чехія (1+13) +1:02.8

