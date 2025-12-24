Український біатлоніст Віталій Мандзин в соцмережах відреагував на несподівану смерть 27-річного норвезького біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена.

«Я не можу в це повірити. Ми ж лише в суботу разом змагалися.

Ми завжди пам’ятатимемо тебе, Сіверте».