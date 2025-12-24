Мандзин шокований смертю Баккена: «Ми ж лише в суботу разом змагалися»
Українець здивований смертю 27-річного колеги
8 хвилин тому
Віталій Мандзин. Фото: biathlon.com.ua
Український біатлоніст Віталій Мандзин в соцмережах відреагував на несподівану смерть 27-річного норвезького біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена.
«Я не можу в це повірити. Ми ж лише в суботу разом змагалися.
Ми завжди пам’ятатимемо тебе, Сіверте».
Баккен посідав 13-те місце в загальному заліку Кубка світу. 20 грудня норвежець провів останню гонку в житті, ставши в персьюті 18-м. Мандзин в Ансі був 28-м.
Смерть Сіверта стала шоком для біатлонної спільноти. Причина поки не розголошується.