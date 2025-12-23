Помер 27-річний норвезький біатлоніст Сіверт Гутторм Баккен
Причина смерті наразі невідома
близько 1 години тому
27-річний норвезький біатлоніст, переможець етапу Кубка світу та триразовий чемпіон Європи Сіверт Гутторм Баккен знайдений мертвим у своєму готельному номері в італійському місті Лаваце. Про це повідомляє Союз біатлоністів Норвегії.
Причина смерті наразі невідома.
Останню гонку Баккен провів 21 грудня, посівши 20-те місце в масстарті Кубка світу в Ансі.
Баккен брав участь у зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016 року, де здобув дві золоті та одну срібну медаль.
