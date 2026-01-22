Мандзин став 15-м у короткій індивідуальній гонці в Нове Место
Інші українці не потрапили до топ-30
близько 1 години тому
22 січня відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка в межах етапу Кубка світу з біатлону в Нове Место (Чехія).
Без Дмитра Підручного, який пропускав етап у Нове Место, найкраще серед українців виступив Віталій Мандзин. Він із трьома промахами фінішував 15-м.
Перемогу в гонці здобув француз Ерік Перро, другим став Емільєн Жаклен, а третю позицію посів італієць Лукас Хофер.
Кубок світу з біатлону. Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки
1. Ерік Перро (Франція) — 36:30.6 (0+0+0+0)
2. Емільєн Жаклен (Франція) — 41.8 (0+0+0+0)
3. Лукас Хофер (Італія) — 54.1 (0+0+0+0)
4. Оскар Ломбардо (Франція) — 1:46.2 (0+1+0+0)
5. Мартін Невланд (Норвегія) — 1:57.9 (0+0+0+0)
6. Емільєн Клод (Франція) — 2:04.0 (2+0+0+0)
...
15. Віталій Мандзин (Україна) — 3:17.9 (0+2+1+0)
36. Тарас Лесюк (Україна) — 4:33.6 (1+1+0+0)
55. Антон Дудченко (Україна) — 5:36.2 (0+1+2+0)
59. Богдан Цимбал (Україна) — 6:03.4 (1+0+1+1)
