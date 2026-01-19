Оприлюднено календар шостого етапу Кубка світу з біатлону в Нове Место
Першими на старт вийдуть чоловіки
Нове Место / Фото - IBU
Представляємо розклад шостого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.
Кубок світу з біатлону. Шостий етап. Нове Место, Чехія. 22-25 січня
22 січня
19.15. Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
23 січня
19.15. Коротка індивідуальна гонка, жінки
24 січня
14.15. Сингл-мікст
16.15. Змішана естафета
25 січня
16.15. Масстарт, чоловіки
19.15. Масстарт, жінки
Нагадаємо, українець Дмитро Підручний відіграв 20 позицій у гонці переслідування на етапі Кубка світу у Рупольдингу.
