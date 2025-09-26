Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина в інтерв’ю Суспільне Спорт розповіла про підготовки команди до олімпійського сезону-2025/26:

Як минув збір на високогір'ї? Здоров'я не підводить, тому все, що запланували – зробили, жодних казусів не було. Робота пройшла за планом, лишилася фінішна пряма саме тренувальної роботи і почнеться сезон. Треба якомога краще пройти цей місяць. Я ж задоволена тим, що ми зробили за це літо.

Про Олімпіаду-2026:

Антгольц – моє улюблене місце, і я рада, що Олімпіада буде там. Сподіваюся, що я зможу позмагатися на цьому стадіоні взимку. Тут я показала другий найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу. У таких красотах тренуватися класно. Трішки траса видозмінена порівняно з зимою, це мінус, але підхід до стрільби такий ж, тому ми тренувалися як найкраще стріляти.

Нагадаємо, що IBU не допустив росіян до Олімпійських ігор-2026.