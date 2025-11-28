Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилася своїми відчуттями перед стартом олімпійського сезону.

У коментарі Суспільне Спорт Меркушина зізналася, що підходить до сезону з новою внутрішньою рівновагою та позитивним настроєм:

Поставила перед собою емоційну ціль — насолоджуватися сезоном. Минулого року це було дуже важко емоційно, кожна гонка вимагала емоційних зусиль.

Цього року хочу кайфувати від біатлону, бо це важливо. Ще і в моєму віці продовжувати кар'єру — треба ще й [для цього] отримувати задоволення, не лише важко працювати. Хочу літати на лижні, мітко стріляти, отримувати купу ендорфінів та не зациклюватися на якихось невдачах. Будемо фокусуватися на позитиві на радіти життю.