Меркушина: «Поставила собі ціль — просто насолоджуватися сезоном»
Анастасія зізналася, що в новому сезоні ставить на перший план емоційний комфорт
1 день тому
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилася своїми відчуттями перед стартом олімпійського сезону.
У коментарі Суспільне Спорт Меркушина зізналася, що підходить до сезону з новою внутрішньою рівновагою та позитивним настроєм:
Поставила перед собою емоційну ціль — насолоджуватися сезоном. Минулого року це було дуже важко емоційно, кожна гонка вимагала емоційних зусиль.
Цього року хочу кайфувати від біатлону, бо це важливо. Ще і в моєму віці продовжувати кар'єру — треба ще й [для цього] отримувати задоволення, не лише важко працювати. Хочу літати на лижні, мітко стріляти, отримувати купу ендорфінів та не зациклюватися на якихось невдачах. Будемо фокусуватися на позитиві на радіти життю.
Відзначимо, що першу гонку Кубка світу вона пропустить, а її дебют може відбутися у змішаній естафеті.
Збірна України визначила склад на жіночу естафету в Естерсунді.