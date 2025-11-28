Збірна України визначила склад на жіночу естафету в Естерсунді
Гонка відбудеться 29 листопада
1 день тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на жіночу естафету на перший етап Кубка світу в Естерсунді. Повідомляє Суспільне Спорт.
Валерія Дмитренко — Христина Дмитренко — Олена Городна — Олександра Меркушина.
Для 21-річної Валерії Дмитренко цей старт стане дебютом на етапах Кубка світу.
Жіноча естафета відкриє сезон в суботу, 29 листопада.
