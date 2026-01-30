Насико з рекордом став п’ятим на чемпіонаті Європи
Українець чисто відпрацював на стрільбищі та мав гарний темп
5 хвилин тому
30 січня у рамках чемпіонату Європи з біатлону у Норвегії відбувся чоловічий спринт.
Найкращим серед представників України став Денис Насико. Українець показав найкращий особистий виступ на Євро та фінішував п’ятим, чисто відпрацювавши на стрільбищі та програвши переможцю гонки Дам’яну Леве 40 секунд.
Чемпіонат Європи. Чоловіки. Спринт
1. Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1
2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7
3. Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4
4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0
5. Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1
...
22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4
53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5
62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6
82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6
91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5
