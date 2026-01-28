Меркушина стала чемпіонкою Європи-2026
Анастасія завоювала першу медаль України на змаганнях у Норвегії
Фото: biathlon.com.ua
У норвезькому Шушені завершилася жіноча індивідуальна гонка у рамках чемпіонату Європи-2026 з біатлону.
Переможницею гонки стала Анастасія Меркушина, яка мала хороший темп ходом та чисто відпрацювала на стрільбищі. Українка випередила найближчу переслідувачку Самуелу Комолу на 3 секунди. Відзначимо, що це перша медаль України на змаганнях.
Чемпіонат Європи. Жінки. Індивідуальна гонка
1.Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9
2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0
3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8
...
19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5
31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0
79. Лілія Стеблина (Україна, 2+3+1+1) +8:25.0