Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко заявила biathlon.com.ua, що не планує пропускати заключний перед Олімпійськими іграми-2026 етап Кубка світу у чеському Нове Мєсто.

Братимете участь в гонках в Нове Мєсто, адже багато атлетів пропускають через Олімпійські Ігри цей етап?

Так, буду стартувати, треба боротись за Кубок нації, тому планую брати участь у гонках в Чехії. Вважаю, що найкраще тренування – це гонка. Христина Дмитренко

Відзначимо, що капітан «синьо-жовтих» Дмитро Підручний пропустить етап КС у Чехії заради підготовки до Ігор-2026.