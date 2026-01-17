Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний в інтерв’ю Суспільне Спорт заявив, що у рамках підготовки до Олімпіади-2026 пропустить етап Кубка світу у Чехії:

Можна було піти по декількох напрямках на підготовку до Олімпіади. Ми вибрали такий, для нас він є найлогічніший. Ми це запланували ще весною, коли розробляли з тренером весь план підготовки до Олімпіади. Єдине, що нам цей план трохи зіпсувала хвороба моя в Естерсунді, і прийшлося вносити певні корективи. Але пропуск етапу в Новому Месті – це вже було вирішено. Ми пішли тією дорогою, що будемо пропускати, тому що там дуже мало часу лишається для того, щоб і набрати висоту, і провести ті тренування, які потрібно перед самою Олімпіадою.

Наскільки я знаю, дуже багато топових команд йдуть по такому ж шляху: і норвежці, і німці. А деякі спортсмени з інших країн також будуть пропускати Нове Место і їхати на підготовку. Можна було йти й іншим шляхом, наприклад, пропускати Обергоф, як робить частина збірних Словаччини та Італії. Пропускають зараз Обергоф, набирають висоту, проводять якісну підготовку і далі спускаються, і біжать в Рупольдингу і в Нове Место. Ми обрали з тренером перший варіант, оскільки, проаналізувавши мої попередні роки підготовки, вирішили, що це буде для мене краще.