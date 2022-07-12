«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна

Фото: biathlon.com.ua

Біатлоніст збірної України Артем Прима розповів IBU, як змінилося його життя після 24 лютого:



Важко сказати, як я буду тренуватися між таборами. Можна бігати по вулицях, тренуватися в спортзалі, а ось кататися на роликових лижах або стріляти неможливо. Коли я був вдома, працівники центру та тренери намагалися розчистити та підготувати хоча б 1-1,5 км траси, щоб діти могли хоч якось тренуватися, адже вони не можуть бігати в лісі, через нерозірвані снаряди та міни, які можуть бути будь-де.

Техніка, яка була в центрі, повністю згоріла. Найбільше від цього постраждали діти та молоді спортсмени, які зберігали там абсолютно все. Що стосується мене самого, то в мене там практично нічого не було, тому моя гвинтівка і більшість лиж не постраждали.