Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:40
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 4. Моторленд (Іспанія)
13:10
Всеcвітні ігри 2022. День 4. Боулінг. Прем’єра

«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна

Артем розповів, що більшість молодих спортсменів залишилися без спорядження через обстріл бази в Чернігові
Біатлон
12:38
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
Фото: biathlon.com.ua

Біатлоніст збірної України Артем Прима розповів IBU, як змінилося його життя після 24 лютого:

Через три дні після нашого повернення додому з Олімпіади почалася війна, і ніяких тренувань уже не могло бути. Намагався якось підтримувати форму, але я був у своїй військовій частині. І вже звідти мене пустили на перший збір.

Важко сказати, як я буду тренуватися між таборами. Можна бігати по вулицях, тренуватися в спортзалі, а ось кататися на роликових лижах або стріляти неможливо. Коли я був вдома, працівники центру та тренери намагалися розчистити та підготувати хоча б 1-1,5 км траси, щоб діти могли хоч якось тренуватися, адже вони не можуть бігати в лісі, через нерозірвані снаряди та міни, які можуть бути будь-де.

Техніка, яка була в центрі, повністю згоріла. Найбільше від цього постраждали діти та молоді спортсмени, які зберігали там абсолютно все. Що стосується мене самого, то в мене там практично нічого не було, тому моя гвинтівка і більшість лиж не постраждали.

Дмитро Підручний заявив, що тренування можливі завдяки ЗСУ, що боронять нашу країну.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Артем Прима Збірна України з біатлону

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Біатлон
08:13
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Біатлон
11 липня 21:15
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Біатлон
02 липня 11:55
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Валентина Семеренко, Тищенко та компанія – в складі другої команди України на сезон 2022/23
Біатлон
17 червня 16:16

Новини: Біатлон

«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
12:38
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
08:13
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
11 липня 21:15
Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам
Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам
09 липня 15:56
Дериземля: «Базу в Чернігові не можна відновити. На жаль, потрібно її зносити і будувати нову»
Дериземля: «Базу в Чернігові не можна відновити. На жаль, потрібно її зносити і будувати нову»
09 липня 15:37
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
04 липня 20:35
Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»
Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»
03 липня 11:58
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
02 липня 11:55
Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові
Благодійники хочуть допомогти розбомбленому біатлонному центру в Чернігові
29 червня 21:48
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини