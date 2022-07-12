«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
Біатлоніст збірної України Артем Прима
розповів IBU, як змінилося його життя після 24 лютого:
Через три дні після нашого повернення додому з Олімпіади почалася війна, і ніяких тренувань уже не могло бути. Намагався якось підтримувати форму, але я був у своїй військовій частині. І вже звідти мене пустили на перший збір.
Важко сказати, як я буду тренуватися між таборами. Можна бігати по вулицях, тренуватися в спортзалі, а ось кататися на роликових лижах або стріляти неможливо. Коли я був вдома, працівники центру та тренери намагалися розчистити та підготувати хоча б 1-1,5 км траси, щоб діти могли хоч якось тренуватися, адже вони не можуть бігати в лісі, через нерозірвані снаряди та міни, які можуть бути будь-де.
Техніка, яка була в центрі, повністю згоріла. Найбільше від цього постраждали діти та молоді спортсмени, які зберігали там абсолютно все. Що стосується мене самого, то в мене там практично нічого не було, тому моя гвинтівка і більшість лиж не постраждали.
Дмитро Підручний заявив, що тренування можливі завдяки ЗСУ, що боронять нашу країну.