Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»

Фото: IBU

Чемпіон світу Дмитро Підручний в інтерв’ю IBU розповів про свою підготовку після отримання звільнення з Нацгвардії:



Звичайно, все, що відбувається вдома (в Україні), не може не позначатися на настрої і налаштуванні; важко відірватися від країни. Ви знаєте, що йде війна та гинуть люди, що ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися. Але ти йдеш на тренування і думаєш про те, що тобі зараз потрібно зробити, фокусуєш свою увагу на цьому.