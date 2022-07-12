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Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»

Капітан збірної України розповів про підготовку до майбутнього сезону
Біатлон
08:13
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Фото: IBU

Чемпіон світу Дмитро Підручний в інтерв’ю IBU розповів про свою підготовку після отримання звільнення з Нацгвардії:

Раз на тиждень мене відпускали додому, і я бігав, щоб хоч на годину серце та м'язи згадали, що таке навантаження. Я також захворів на COVID-19, тому почав тренуватися лише в середині травня, і перші тренування були дуже важкими. Однак крок за кроком ми зараз намагаємося відновити форму, щоб повернутися на попередній рівень. Я відчуваю, що моя форма «відстає» на місяць-півтора від тієї, яку я мав зазвичай у цей період. Але я вже відчуваю ритм і починаю наздоганяти хлопців.

Звичайно, все, що відбувається вдома (в Україні), не може не позначатися на настрої і налаштуванні; важко відірватися від країни. Ви знаєте, що йде війна та гинуть люди, що ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися. Але ти йдеш на тренування і думаєш про те, що тобі зараз потрібно зробити, фокусуєш свою увагу на цьому.

Юрай Санітра пояснив, чому не залишив збірну України з біатлону.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Дмитро підручний війна Збірна України з біатлону

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