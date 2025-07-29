Олег Гончар

Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу та володарка Великого кришталевого глобуса сезону 2016/2017 у складі збірної Німеччини Лаура Дальмайєр потрапила під каменепад під час сходження на пік Лайла (6069 м) у горах Каракоруму, Пакистан, повідомляє DPA.

31-річна німкеня, сертифікована гірська гідеса, здійснювала альпійське сходження разом із напарницею, яка одразу викликала рятувальників. Через віддаленість району та ризик нових каменепадів гелікоптер дістався до місця лише вранці 29 липня. За даними менеджменту, обліт показав, що Лаура отримала щонайменше важкі травми, але ознак життя не виявлено. Наземна операція довго була неможлива через загрозу повторних обвалів.

Однак, пошуки все ж почали, але потім припинили через настання темряви. Шукати продовжать вранці 30 липня.

Нагадаємо, призовий фонд Кубка світу з біатлону зросте до 9,3 мільйона євро.