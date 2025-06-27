Денис Сєдашов

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про суттєве збільшення призового фонду Кубка світу з біатлону в сезоні-2025/26. Загальна сума виплат сягне понад 9,3 мільйона євро, що на 1,6 мільйона більше, ніж у попередньому сезоні.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет IBU, аби вирівняти призові в олімпійському сезоні з рівнем винагород сезону, в якому проводиться чемпіонат світу.

Особливу увагу приділено особистим гонкам — перемога на етапі Кубка світу тепер принесе спортсмену 20 тисяч євро, тоді як раніше ця сума становила 15 тисяч.

У порівнянні з попереднім олімпійським сезоном-2021/22 призовий фонд виріс на 56%, що стало найпомітнішим зростанням за останні роки.

IBU назвав умови участі російських біатлоністів в Олімпіських іграх-2026.