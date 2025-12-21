Перемога Кіркеейде закріпила її на другому місці в загальному заліку, Дмитренко 46-та
Лідером продовжує бути Лу Жанмонно
29 хвилин тому
Марен Кіркеейде / Фото: biathlon.com.ua
У Ансі завершився жіночий масстарт, переможницею якого стала норвежка Марен Кіркеейде.
Норвежка завдяки перемозі закріпилася на другій позиції загального заліку Кубка світу, але в ньому впевнено лідирує француженка Лу Жанмонно.
Єдина українка в заліку — Христина Дмитренко на 46-му місці з 38 очками.
Топ-10:
- Лу Жанмонно (Франція) — 481
- Марен Кіркеейде (Норвегія) — 413
- Доротея Вірер (Італія) — 363
- Анна Маґнуссон (Швеція) — 363
- Суві Мінккінен (Фінляндія) — 353
- Камілла Бене (Франція) — 313
- Ліза Віттоцці (Італія) — 304
- Ганна Еберг (Швеція) — 302
- Жюстін Брезаз-Буше (Франція) — 249
- Ельвіра Еберг (Швеція) — 240
