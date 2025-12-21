Кіркеейде виграла масстарт в Ансі з ідеальною стрільбою
Норвежка не дала шансів француженкам
близько 1 години тому
Марен Кіркеейде / Фото: biathlon.com.ua
В жіночому масстарті на етапі Кубка світу в Ансі норвежка Марен Кіркеейде перемогла, не промахнувшись жодного разу.
Гонка пройшла в напруженій боротьбі, де Кіркеейде фінішувала за 32:53.2, випередивши француженок Лу Жанмонно та Жюстін Брезаз-Буше, які мали по одному промаху. Також близько до медалей була Каміль Бене (Франція).
Україна не мала представниць у масстарті — жодна біатлоністка не кваліфікувалася.
Кубок світу. Ансі. Масстарт. Жінки.
- Марен Кіркеейде (Норвегія) — 32:53.2 (0+0+0+0)
- Лу Жанмонно (Франція) — +0.3 (0+0+0+1)
- Жюстін Брезаз-Буше (Франція) — +0.8 (0+0+0+1)
- Каміль Бене (Франція) — +5.7 (0+0+0+0)
- Емі Басерга (Швейцарія) — +15.5 (0+0+1+0)
- Франциска Пройсс (Німеччина) — +18.0 (0+0+1+0)
Поділитись