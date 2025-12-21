Олег Гончар

В жіночому масстарті на етапі Кубка світу в Ансі норвежка Марен Кіркеейде перемогла, не промахнувшись жодного разу.

Гонка пройшла в напруженій боротьбі, де Кіркеейде фінішувала за 32:53.2, випередивши француженок Лу Жанмонно та Жюстін Брезаз-Буше, які мали по одному промаху. Також близько до медалей була Каміль Бене (Франція).

Україна не мала представниць у масстарті — жодна біатлоністка не кваліфікувалася.

Кубок світу. Ансі. Масстарт. Жінки.