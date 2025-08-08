Підручний фінішував дев’ятим у суперспринті на фестивалі Blink 2025
Українець отримав wild card на фінал
близько 1 години тому
Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua
На фестивалі Blink 2025 у Санднесі, Норвегія, відбувся фінал чоловічого суперспринту з біатлону.
Український біатлоніст Дмитро Підручний посів дев’яте місце з відставанням у 43 секунди та трьома промахами.
Дмитро потрапив до фіналу завдяки wild card від організаторів, хоча в кваліфікації показав лише 32-й результат.
Перемогу здобув француз Ерік Перро з часом 13:42,9 та двома промахами. Друге місце посів норвежець Стурла Гольм Леґрейд, а третім фінішував ще один француз Емільєн Жаклен.
Інший українець, Тарас Лесюк, не зміг кваліфікуватися до фіналу.
Нагадаємо, українські біатлоністи візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Бельгії з літнього біатлону.