Українські біатлоністи візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Бельгії з літнього біатлону
У змаганнях також візьмуть участь спортсмени з низки європейських країн
близько 2 годин тому
Українські біатлоністи візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Бельгії з літнього біатлону, який відбудеться з 15 по 17 серпня 2025 року. Змагання прийматиме Herzebösch Nordic Center поблизу села Ельзенборн у регіоні Остбельгієн.
Про участь українських спортсменів повідомила Федерація біатлону Бельгії на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Окрім представників України та господарів турніру, очікується приїзд біатлоністів з Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Швейцарії та Польщі.
Поки що не уточнюється, хто саме з українських спортсменів виступить на цих змаганнях.
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