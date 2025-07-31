Денис Сєдашов

Українські біатлоністи візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Бельгії з літнього біатлону, який відбудеться з 15 по 17 серпня 2025 року. Змагання прийматиме Herzebösch Nordic Center поблизу села Ельзенборн у регіоні Остбельгієн.

Про участь українських спортсменів повідомила Федерація біатлону Бельгії на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Окрім представників України та господарів турніру, очікується приїзд біатлоністів з Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Швейцарії та Польщі.

Поки що не уточнюється, хто саме з українських спортсменів виступить на цих змаганнях.

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