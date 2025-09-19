Олег Гончар

Члени основного складу збірної України з біатлону Дмитро Підручний і Тарас Лесюк не братимуть участі в чемпіонаті України з літнього біатлону-2025, повідомляє Biathlonnews.

Турнір пройде на Львівщині з 21 до 25 вересня, але не входить до плану Підручного та Лесюка щодо підготовки до сезону.

Зараз Підручний і Лесюк перебувають на тренувальному зборі в Пассо Лавацца (Італія) під керівництвом Юрая Санітри. Збір завершиться 24 вересня, напередодні старту зимового сезону.

Чемпіонат України відкриє перша гонка, 22 вересня.

Очікується, що серед учасників будуть молоді біатлоністи, які боротимуться за місця в збірній.