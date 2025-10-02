Олег Гончар

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, ймовірно, візьмуть участь у змаганнях з літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені, повідомив «Чемпіон».

Представництво країн залежатиме від позиції в Кубку націй-2024/25. Українські жіноча та чоловіча збірні мають право заявити по три учасники на гонку. Чоловіки та жінки розіграють нагороди в суперспринті.

Віталій Мандзин повідомив, що не братиме участь у цих змаганнях.

Змагання пройдуть 18–19 жовтня. Підручний та Лесюк готуються до сезону під керівництвом Юрая Санітри.