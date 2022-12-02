Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Підручний не бачить себе на Олімпіаді-2026

Останнім часом у Дмитра є проблеми зі здоров’ям
Біатлон
02 грудня 13:38
Підручний не бачить себе на Олімпіаді-2026
Фото: biathlon.com.ua

Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що не планує виступати на наступних Олімпійських іграх:

Поки що ні, не планую. Чому ні? Рано чи пізно спорт закінчується – як бачите, і здоров'я часто підводить, тому поки таких планів нема. Час покаже звичайно, забігати наперед не буду. Не кажу, шо точно не планую, але поки таких планів нема.

Чесно скажу, я ще не вирішив точно, скільки ще виступатиму. У мене були думки і цей сезон вже не розпочинати, але подумали, вирішили ще побігати – тренер дуже наполягав. Тому будемо дивитися, як цей сезон пройде, чи є ще перспективи, чи буде дозволяти здоров'я, сім'я. Насправді дуже багато факторів впливає на це рішення, тому будемо приймати його поступово: дивитися сезон за сезоном, скільки я ще захочу, скільки зможу, скільки буде в мене ще можливостей.

Чи впливатиме фактор того, що я не буду лідером збірної? Цей фактор не впливає: там другий чи четвертий номер у команді. Якщо я взагалі не буду потрапляти в команду «А», тоді так, це буде впливати на мене. Я свідомо розумію, що час іде, молодь підростає, стає сильнішою, ніж я, і мені з кожним роком все важче тримати ту планку, яку я поставив перед собою і прогресувати. Організм не так відновлюється, і вже інша методика тренувань для такого віку потрібна, тому те, що молодь прогресує і починає в мене вигравати, я це сприймаю як дійсність, тому нічого в цьому поганого не бачу. Навпаки, скажу чесно, я радію, коли бачу, що той же Мандзин, той же Дудченко, Лесюк, Насико показують високі результати, прогресуть і мене тішить, що вони можуть добитися також високих результатів. Це точно не причина, що через це я можу завершити кар'єру.

Підручний вважає, що росіян та білорусів не мають допускати до змагань.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дмитро підручний

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
Біатлон
02 грудня 21:50
Санітра: «Коліно Підручного не витримало. Не зможу на нього розраховувати»
Санітра: «Коліно Підручного не витримало. Не зможу на нього розраховувати»
Біатлон
02 грудня 15:23
Підручний: «росіян та білорусів просто не має бути і все»
Підручний: «росіян та білорусів просто не має бути і все»
Біатлон Кубок світу з біатлону
02 грудня 12:06
Підручний: «Учора майже не відчував біль, а сьогодні при максимальному навантаженні знову боліло коліно»
Підручний: «Учора майже не відчував біль, а сьогодні при максимальному навантаженні знову боліло коліно»
Біатлон Кубок світу з біатлону
01 грудня 15:47
Підручний пояснив свою відсутність на першій гонці Кубку світу
Підручний пояснив свою відсутність на першій гонці Кубку світу
Біатлон Кубок світу з біатлону
29 листопада 20:47
Підручний опинився поза заявкою збірної України на індивідуальну гонку Кубка світу в Контіолахті
Підручний опинився поза заявкою збірної України на індивідуальну гонку Кубка світу в Контіолахті
Біатлон Кубок світу з біатлону
28 листопада 18:00
1

Новини: Біатлон

Тренер збірної України: «Ще не в тій формі, в якій хотілося б»
Тренер збірної України: «Ще не в тій формі, в якій хотілося б»
Кубок світу з біатлону
22:42
Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»
Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»
Кубок світу з біатлону
20:34
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Кубок світу з біатлону
16:35
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
Кубок світу з біатлону
14:31
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Кубок світу з біатлону
13:21
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Кубок світу з біатлону
09:41
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»
02 грудня 21:50
Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»
Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»
02 грудня 20:29
Україна оголосила склад на спринтерські гонки в Контіолахті
Україна оголосила склад на спринтерські гонки в Контіолахті
02 грудня 19:50
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Всі новини