Підручний не бачить себе на Олімпіаді-2026

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Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що не планує виступати на наступних Олімпійських іграх:



Чесно скажу, я ще не вирішив точно, скільки ще виступатиму. У мене були думки і цей сезон вже не розпочинати, але подумали, вирішили ще побігати – тренер дуже наполягав. Тому будемо дивитися, як цей сезон пройде, чи є ще перспективи, чи буде дозволяти здоров'я, сім'я. Насправді дуже багато факторів впливає на це рішення, тому будемо приймати його поступово: дивитися сезон за сезоном, скільки я ще захочу, скільки зможу, скільки буде в мене ще можливостей.

Чи впливатиме фактор того, що я не буду лідером збірної? Цей фактор не впливає: там другий чи четвертий номер у команді. Якщо я взагалі не буду потрапляти в команду «А», тоді так, це буде впливати на мене. Я свідомо розумію, що час іде, молодь підростає, стає сильнішою, ніж я, і мені з кожним роком все важче тримати ту планку, яку я поставив перед собою і прогресувати. Організм не так відновлюється, і вже інша методика тренувань для такого віку потрібна, тому те, що молодь прогресує і починає в мене вигравати, я це сприймаю як дійсність, тому нічого в цьому поганого не бачу. Навпаки, скажу чесно, я радію, коли бачу, що той же Мандзин, той же Дудченко, Лесюк, Насико показують високі результати, прогресуть і мене тішить, що вони можуть добитися також високих результатів. Це точно не причина, що через це я можу завершити кар'єру.