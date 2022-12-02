Підручний: «Учора майже не відчував біль, а сьогодні при максимальному навантаженні знову боліло коліно»
Підручний: «росіян та білорусів просто не має бути і все»
Капітан збірної України не хоче на трасі змагатися з представниками країн-агресорів
02 грудня 12:06
Фото: Instagram
Чемпіон світу Дмитро Підручний поділився своєю думкою щодо відсторонення представників росії та білорусі:
Чесно, я не розглядав це, як мінус один конкурент і ми можемо бути вищі, чи там враховувати, що й білорусів не буде – також можемо бути вищі. Але для мене це таке діло принципу, що їх не буде, бо їх не можна допускати – їх просто не має бути і все.
Нагадаємо, що Підручний повернувся до змагань, але травма ще дає про себе знати.