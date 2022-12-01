Підручний: «Учора майже не відчував біль, а сьогодні при максимальному навантаженні знову боліло коліно»

Дмитро з командою фінішував у естафеті дев’ятим

Фото: НОК України

Капітан збірної України Дмитро Підручний поділився емоціями після першої гонки сезону.



Розкажіть нам про свою першу гонку сезону, як вона складалася?

Гонка важка, бо перша. До того ж, я багато тренувань пропустив через травму. Перед цим виконав багато роботи по прискоренню, адже ще відчувалась трішки травма. Дуже переживав сьогодні і через стрільбу.

У міжсезоння Вас турбувала травма коліна, чи вдалося полікуватися? Як почуваєтеся зараз?

Так, лікували, робили все, що могли. Вчора навіть майже не відчував біль, а сьогодні, під час гонки, при максимальному навантаженні знову почало боліти коліно. Буду говорити з лікарем, щось треба робити. Адже ця травма не дає мені повноцінно бігати. Якщо під час тренувань майже не боліло у попередні дні, то при навантаженні знов проявляється.

Можете сказати детальніше, що це за травма?

Грубо кажучи, травма коліна, а конкретно, то в мене був надрив двох зв'язок. Коли проходило обстеження – то в ті дні менше боліло, і була надія, що все позаду, та от сьогодні знов почало сильно турбувати.

З якими емоціями вийшли на старт?

Звичайно, було велике хвилювання, бо стартів в мене з літнього чемпіонату України не було. Та влітку інші відчуття, інший біатлон, тож хвилювався, бо не знав чого від себе очікувати. Так, хвилювання було досить серйозне.

Нагадаємо, що команда України у естафеті фінішувала дев’ятою.